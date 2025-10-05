Colpo al Bottegaio NoStrano il negozio che forma chi ha disabilità
Sabato mattina, Christian, Lorenzo, Federico, che lavorano dietro il bancone, hanno trovato la porta della bottega sfondata e la cassa vuota. Per i responsabili del Bottegaio NoStrano è stato un vero colpo al cuore, perché a Milano questo negozio, aperto da dieci anni nel quartiere Dergano, non è soltanto un esercizio commerciale, ma un luogo di formazione per persone con disabilità. Lì, oltre a vendere prodotti biologici, si impara il rapporto con i fornitori, a sistemare la merce sugli scaffali, a fare le consegne, insomma a gestire un'attività. Un lavoro ma anche una palestra per trovare nuova occupazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: colpo - bottegaio
Colpo al Bottegaio NoStrano, il negozio che forma chi ha disabilità: “Come si fa ad avere il coraggio di rubare in un posto così? Un colpo al cuore”
Colpo da migliaia di euro nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre. La denuncia della titolare Deborah Gottardi. - facebook.com Vai su Facebook
Colpo al Bottegaio NoStrano, il negozio che forma chi ha disabilità: “Come si fa ad avere il coraggio di rubare in un posto così? Un colpo al cuore” - Blitz di ignoti all’alimentari del al quartiere Dergano di Milano, nella notte tra venerdì e sabato. Secondo msn.com
Colpo grosso da 200mila euro a Dior in centro a Firenze - furto della malavita nel centro di Firenze pochi giorni dopo quello della notte di Ferragosto per centinaia di migliaia di euro di preziosi razziati in una gioielleria vicina a piazza ... Si legge su ansa.it