Colpita all’occhio da un lacrimogeno durante i cortei operata

Bologna, 5 ottobre 2025 – La 33enne rimasta ferita nella manifestazione di giovedì sera in piazza XX Settembre è stata operata a un occhio. L'intervento chirurgico si è svolto ieri mattina all' ospedale Sant'Orsola. Al Policlinico c'era anche una familiare ad attendere l'esito dell'operazione della ragazza, classe 1992 originaria di Termoli, comune in Molise, ma da tanti anni residente a Bologna, sia da studente che da lavoratrice in ambito teatrale. Traffico paralizzato a Bologna per la manifestazione, il bilancio: "Camion in ritardo di ore e rischio penali" La ragazza è sempre stata abbastanza bene, rimanendo vigile e cosciente.

