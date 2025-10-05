Colpi in serie negli esercizi commerciali altri tre arresti nella banda di rapinatori
Sono stati arrestati per una serie di rapine messe a segno nel mese di marzo tre ragazzi di età compresa tra i 21 e i 26 anni di Ardea. I carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal gip del Tribunale di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
