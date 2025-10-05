Colosseo con la scusa di un servizio fotografico palpeggia una turista Arrestato per violenza sessuale

Romatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ben nove le persone arrestate dai carabinieri durante il fine settimana, tutte accusate di aver sottratto beni a turisti e residenti. Nel corso dei controlli, i militari sono intervenuti anche per una molestia. Borseggio in un fast foodNell'ambito dei controlli antiborseggio, i carabinieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

