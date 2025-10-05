Colosseo con la scusa di un servizio fotografico palpeggia una turista Arrestato per violenza sessuale

Sono ben nove le persone arrestate dai carabinieri durante il fine settimana, tutte accusate di aver sottratto beni a turisti e residenti. Nel corso dei controlli, i militari sono intervenuti anche per una molestia. Borseggio in un fast foodNell'ambito dei controlli antiborseggio, i carabinieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Molesta turista al Colosseo durante un servizio fotografico: denunciato - Negli ultimi giorni sono state arrestate nove persone e un uomo è stato denunciato per violenza sessuale. Lo riporta rainews.it