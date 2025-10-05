Collision 04.102025 No belts no bells…
Benvenuti all’analisi di Collision, episodio andato in onda dal RP Funding Center di Lakeland, Florida. Una serata che vede il ritorno di PAC con una sfida a Orange Cassidy e un importante faccia a faccia tra Kris Statlander e Toni Storm in vista di WrestleDream. Lo show si apre con una serie di promo. Stokely Hathaway promette che sveleranno chi è veramente Kevin Knight. Knight risponde di sentirsi alla grande e che schiaffeggerà chiunque degli FTR affronterà. Sammy Guevara dice che la LFI è el fuego e Eddie Kingston lo scoprirà stasera. Kingston è infastidito da queste cose perché sta cercando di scaldarsi, chiedendosi sarcasticamente se usano ancora quella canzone del sabato sera. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: collision - belts
Ivans Collision Center - facebook.com Vai su Facebook
3 children, 2 adults survive head-on collision in Jones County thanks to car seats and belts, first responders say - First responders are preaching the benefits of using proper restraints in the vehicle after five people survived a major head- Scrive msn.com