Colline di Careggi incendio in una baracca di senzatetto

Firenzetoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, intorno alle 19:30, i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in viale Pieraccini, all’interno dell’ospedale di Careggi, nei pressi della chiesa di San Giovanni, per domare l’incendio di una baracca di senzatetto. Una densa colonna di fumo si è levata dalla zona. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colline - careggi

colline careggi incendio baraccaFirenze, incendio nei pressi di Careggi: a fuoco una baracca dietro la chiesa - Incendio in viale Pieraccini, all'interno dell'ospedale di Careggi, dietro la chiesa di San Giovanni. Scrive 055firenze.it

colline careggi incendio baraccaBaracca in fiamme a Firenze vicino all'ospedale - I Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 19:30 di ieri (sabato 4 ottobre) a Firenze in viale Pieraccini all'interno dell'ospedale di ... Come scrive gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Colline Careggi Incendio Baracca