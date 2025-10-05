Coisp | in 3 giorni 126 poliziotti feriti

11.00 "Quarantuno poliziotti feriti ieri sera a Roma, tra cui alcuni gravi come un agente Digos colpito da un calcio allo stomaco. A questi si sommano le violenze di Milano,Bologna,Torino,Salerno di 3 giorni:126 poliziotti feriti,auto incendiate, città messe a ferro e fuoco". Così Pianese,segretario sindacato Coisp "Bollettino di guerra,non successo sindacale. la lotta di piazza trasforma la protesta in strumento di scontro politico". "Alcuni politici stanno giocando con la miccia della tensione sociale e si vantano del numero dei partecipanti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

*INFO COISP ROMA* Buongiorno a tutti, nei prossimi giorni, dall’1 al 6 ottobre, Roma sarà il centro di numerose manifestazioni, sia sportive che di piazza, e i poliziotti di Roma e provincia saranno impegnati in *delicati servizi di ordine pubblico*. La Segreteria - facebook.com Vai su Facebook

