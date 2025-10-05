Coisp | in 3 giorni 126 poliziotti feriti

Servizitelevideo.rai.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.00 "Quarantuno poliziotti feriti ieri sera a Roma, tra cui alcuni gravi come un agente Digos colpito da un calcio allo stomaco. A questi si sommano le violenze di Milano,Bologna,Torino,Salerno di 3 giorni:126 poliziotti feriti,auto incendiate, città messe a ferro e fuoco". Così Pianese,segretario sindacato Coisp "Bollettino di guerra,non successo sindacale. la lotta di piazza trasforma la protesta in strumento di scontro politico". "Alcuni politici stanno giocando con la miccia della tensione sociale e si vantano del numero dei partecipanti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coisp - giorni

Auto fuori strada, Valentina muore a 26 anni dopo 3 giorni di agonia: voleva diventare pilota - È morta dopo 3 giorni di agonia Valentina Renso, 26enne di San Giovanni Lupatoto e aspirante pilota di rally, che sabato scorso è rimasta vittima di un incidente stradale in provincia di Padova. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Coisp 3 Giorni 126