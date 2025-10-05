cna quattro esponenti locali ai vertici nazionali

GROSSETO Il tessuto economico grossetano si rafforza anche a livello nazionale: quattro esponenti della Cna di Grosseto sono entrati a far parte dei vertici e delle direzioni strategiche della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Un risultato che certifica il peso crescente del territorio nella rappresentanza delle PMI italiane e apre nuove prospettive di influenza sui tavoli dove si decidono strategie e politiche di settore. Nel dettaglio, Rinaldo Favilli è stato riconfermato presidente nazionale di Cna Operatori del Verde e Giardini, mentre Mauro Sellari resta alla guida nazionale del comparto Serramenti e Infissi, due settori chiave dell’economia artigiana che intrecciano edilizia, design e sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

