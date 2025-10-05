Cna quattro esponenti locali ai vertici nazionali
GROSSETO Il tessuto economico grossetano si rafforza anche a livello nazionale: quattro esponenti della Cna di Grosseto sono entrati a far parte dei vertici e delle direzioni strategiche della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Un risultato che certifica il peso crescente del territorio nella rappresentanza delle PMI italiane e apre nuove prospettive di influenza sui tavoli dove si decidono strategie e politiche di settore. Nel dettaglio, Rinaldo Favilli è stato riconfermato presidente nazionale di Cna Operatori del Verde e Giardini, mentre Mauro Sellari resta alla guida nazionale del comparto Serramenti e Infissi, due settori chiave dell’economia artigiana che intrecciano edilizia, design e sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: quattro - esponenti
Colpo alla Sacra Corona Unita, fermati quattro esponenti storici: così imponevano il "pizzo" a un agricoltore
La denuncia di Gaetana Russo di #FdI: se a #Parma ad occupare i binari alla stazione sono quattro esponenti del #Pd locale, due assessori e due consiglieri - X Vai su X
Bottegantica è lieta di presentare, dal 3 al 30 ottobre, la mostra Boccioni e i Baer. La storia di una collezione ritrovata con cui la galleria intende rendere omaggio a Umberto Boccioni, uno dei più importanti e originali esponenti dell’arte italiana del XX secolo. A - facebook.com Vai su Facebook
Cna, quattro esponenti locali ai vertici nazionali - GROSSETO Il tessuto economico grossetano si rafforza anche a livello nazionale: quattro esponenti della Cna di Grosseto sono entrati a ... lanazione.it scrive
La Cna su Ampugnano: "Passo nella giusta direzione ma riflettori su Alta Velocità" - Si è riacceso il dibattito sull’aeroporto di Ampugnano dopo il sopralluogo fatto da Enac con l’onorevole Michelotti, il sindaco Fabio e alcuni esponenti locali di Fratelli d’Italia. Scrive lanazione.it