CMcom – Tudor i dubbi e la certezza | il duello Yildiz-Pulisic decide Juventus-Milan

Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Calciomercato.com: La Juventus verso la sfida con il Milan: i dubbi di formazione, Vlahovic e il fattore Yildiz Alla vigilia del big match, in casa Juventus regna ancora l'incertezza sulla formazione. Igor Tudor attende notizie dallo staff medico per capire se potrà contare su Gleison Bremer e Khephren Thuram, entrambi non al meglio fisicamente. Il centrale brasiliano accusa un fastidio muscolare che lo ha limitato negli ultimi allenamenti, mentre il centrocampista francese ha riportato una leggera contusione che lo mette in dubbio per il big match contro il Milan.

© Justcalcio.com - CM.com – Tudor, i dubbi e la certezza: il duello Yildiz-Pulisic decide Juventus-Milan