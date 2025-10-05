CMcom – Serie B la Sampdoria rimonta il Pescara e trova la prima vittoria in campionato Modena di nuovo in vetta
2025-10-05 19:27:00 Fermi tutti! I blucerchiati rifilano un poker al Pescara e lasciano l’ultimo posto in classifica. Questa sera il Modena sfida l’Entella per tornare in vetta Sembrava fosse il preludio per un altro pomeriggio complicato, invece la Sampdoria riesce a rimontare il Pescara, in goal nel primo tempo con Oliveri, e ottiene la sua prima vittoria in campionato. La squadra di Massimo Donati scende in campo con un’altra mentalità nella ripresa e pareggia subito su rigore con Coda al 55?, al 63? uno-due micidiale tra Coda e Pafundi con quest’ultima che fa esplodere la curva della Samp e segna la prima rete in maglia blucerchiata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
