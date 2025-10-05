Claudio Chiellini si fa sentire dopo Juventus Next Gen Ravenna | Ennesimo episodio controverso! Vorremmo maggiore uniformità di giudizio dalla classe arbitrale

Claudio Chiellini ha parlato così dopo Juventus Next Gen Ravenna, che ha visto i bianconeri uscire sconfitti per 4-2 dal match del Moccagatta. Claudio Chiellini, Head of Juventus Next Gen Area, ha parlato così dopo la sconfitta per 4-2 nel match di Serie C col Ravenna. Le sue parole. JUVENTUS NEXT GEN RAVENNA 2-4: LA CRONACA PAROLE – «È evidente che siamo dispiaciuti per il risultato di oggi, ma vorrei esprimere il mio e il nostro disappunto per l’ennesimo episodio controverso di questo inizio di stagione. C’era un tocco di mano evidente nell’area di rigore del Ravenna in pieno recupero e non riesco a spiegarmi come non sia stato assegnato – dopo revisione – il calcio di rigore a nostro favore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

