La Classifica Radio della settimana numero 40 stilata da Earone ha un podio rinnovatissimo sul quale insieme a Lady Gaga, troviamo le coppie composte da Irama ed Elodie e Fabri Fibra e Joan Thiele. Scivolano dalla #3 alla #10 Olly e Jvli con Questa Domenica, brano presente in Tutta Vita Sempre, riedizione del secondo lavoro in studio nella quale figurano anche Depresso Fortunato e Balorda Nostalgia. Scende anche Tiziano Ferro con Cuore Rotto alla #9 (dalla #8) nella sua quarta settimana nella classifica. Sulla genesi del singolo che apre la nuova era musicale, l’artista di Latina ha dichiarato: “Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, Irama ed Elodie arrivano al primo posto con “Ex”