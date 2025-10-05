Classifica Radio Irama ed Elodie arrivano al primo posto con Ex
La Classifica Radio della settimana numero 40 stilata da Earone ha un podio rinnovatissimo sul quale insieme a Lady Gaga, troviamo le coppie composte da Irama ed Elodie e Fabri Fibra e Joan Thiele. Scivolano dalla #3 alla #10 Olly e Jvli con Questa Domenica, brano presente in Tutta Vita Sempre, riedizione del secondo lavoro in studio nella quale figurano anche Depresso Fortunato e Balorda Nostalgia. Scende anche Tiziano Ferro con Cuore Rotto alla #9 (dalla #8) nella sua quarta settimana nella classifica. Sulla genesi del singolo che apre la nuova era musicale, l’artista di Latina ha dichiarato: “Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: classifica - radio
Classifica Radio 4-10 luglio, “A Me Mi Piace” di Alfa è il brano più ascoltato per la terza settimana consecutiva
Nel mese di giugno, RTL 102.5 e Radio Zeta sono in vetta alla classifica delle Top Radio
Classifica Radio: “Pronto Come Va” dei Kolors arriva in vetta
La classifica dei film più visti della settimana torna come ogni sabato su Radio Studio90 Italia, ecco i titoli che hanno incassato di più. On air dalle 15:00 alle 16:00 con @robirvl Non perdete l’appuntamento per scoprire quali titoli stanno dominando il #boxoff - facebook.com Vai su Facebook
Classifica Radio EarOne #40/2025 1 Irama & Elodie – Ex (+5) 2 Fabri Fibra & Joan Thiele – Milano Baby (+8) 3 Lady Gaga – The Dead Dance (-2) New entry: Pinguini Tattici Nucleari (Amaro #8), Levante (Niente da dire #42) - X Vai su X
Irama ed Elodie dominano la classifica airplay (26 settembre – 2 ottobre 2025) - Irama ed Elodie conquistano il primo posto della classifica EarOne Airplay (26 set- Scrive lifestyleblog.it
Irama ed Elodie in testa in radio con "Ex" nell'ultimo weekend - La classifica che anticipa il resoconto settimanale del venerdì – pubblicata martedì 30 settembre con dati raccolti tra venerdì 26 e lunedì 29 – vede al ve ... Secondo fm-world.it