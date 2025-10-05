Classifica Mondiale piloti F1 2025 | Piastri difende la testa Leclerc 5°

CLASSIFICA PILOTI F1 2025. Oscar Piastri (McLaren) 336. Lando Norris (McLaren) 314. Max Verstappen (Red Bull) 273. George Russell (Mercedes) 237. Charles Leclerc (Ferrari) 173. Lewis Hamilton (Ferrari) 127. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 88. Alexander Albon (Williams) 70. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37. Fernando Alonso (Aston Martin) 34. Carlos Sainz (Williams) 32. Lance Stroll (Aston Martin) 32. Liam Lawson (Red Bull Racing Bulls) 30. Esteban Ocon (Haas) 28. Pierre Gasly (Alpine) 20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls Red Bull) 20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2025: Piastri difende la testa, Leclerc 5°

Classifica Mondiale costruttori F1 2025: McLaren in trionfo, Ferrari terza forza - CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2025 McLaren 650 Mercedes 325 Ferrari 300 Red Bull 290 Williams 102 Racing Bulls 72 Aston Martin 66 Kick Sauber 55 Haas 46 ... Riporta oasport.it

