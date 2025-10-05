Classifica Mondiale Moto3 2025 | Rueda conquista il titolo iridato
CLASSIFICA MOTO3 2025. 1 RUEDA Jose Antonio SPA 340 2 PIQUERAS Angel SPA 231 3 QUILES Maximo SPA 217 4 MUÑOZ David SPA 197 5 KELSO Joel AUS 159 6 CARPE Alvaro SPA 157 7 FERNANDEZ Adrian SPA 137 8 YAMANAKA Ryusei JPN 123 9 PERRONE Valentin ARG 121 10 FURUSATO Taiyo JPN 107 11 ALMANSA David SPA 103 12 LUNETTA Luca ITA 95 13 FOGGIA Dennis ITA 94 14 PINI Guido ITA 93 15 ROULSTONE Jacob AUS 61 16 BERTELLE Matteo ITA 49 17 NEPA Stefano ITA 45 18 OGDEN Scott GBR 43 19 BUCHANAN Cormac NZE 27 20 ROSSI Riccardo ITA 24 21 CARRARO Nicola ITA 24 22 URIARTE Marcos SPA 22 23 MOODLEY Ruche RSA 14 24 CRUCES Adrián SPA 13 25 PEREZ Vicente SPA 7 26 ESTEBAN Joel SPA 7 27 MORELLI Marco ARG 5 28 O’GORMAN Casey IRL 3 29 O’SHEA Eddie GBR 1 30 BUASRI Tatchakorn THA 1 31 DETTWILER Noah SWI 0 32 ROSENTHALER Jakob AUT 0 33 PHOMMARA Lenoxx SWI 0 34 ADITAMA Arbi INA 0 35 ABRUZZO Leonardo ITA 0 36 COOK Max GBR 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
