Classifica Mondiale Moto2 2025 | Gonzalez comanda Moreira a -29 7° Vietti
CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025. 1 GONZALEZ Manuel SPA 258 2 MOREIRA Diogo BRA 229 3 CANET Aron SPA 202 4 BALTUS Barry BEL 193 5 DIXON Jake GBR 178 6 HOLGADO Daniel SPA 153 7 VIETTI Celestino ITA 141 8 ARENAS Albert SPA 118 9 AGIUS Senna AUS 107 10 ÖNCÜ Deniz TUR 100 11 ALONSO David COL 97 12 RAMIREZ Marcos SPA 96 13 GUEVARA Izan SPA 95 14 ROBERTS Joe USA 93 15 SALAC Filip CZE 82 16 LOPEZ Alonso SPA 74 17 ORTOLA Ivan SPA 66 18 ARBOLINO Tony ITA 63 19 VEIJER Collin NED 52 20 MUÑOZ Daniel SPA 23 21 HUERTAS Adrian SPA 21 22 VD GOORBERGH Zonta NED 18 23 SASAKI Ayumu JPN 17 24 BINDER Darryn RSA 16 25 ESCRIG Alex SPA 10 26 AJI Mario INA 8 27 GUTIERREZ Oscar SPA 4 28 GARCIA Sergio SPA 3 29 NAVARRO Jorge SPA 3 30 KUNII Yuki JPN 0 31 FERNANDEZ Eric SPA 0 32 ORRADRE Unai SPA 0 33 ATIRATPHUVAPAT Nakarin THA 0 34 HADA Taiga JPN 0 35 FERRANDEZ Alberto SPA 0 36 PASINI Mattia ITA 0 37 SURRA Alberto ITA 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Moto2, Diogo Moreira vince il GP di Indonesia davanti a Gonzalez e ora lo insegue a -29 in classifica - Il pilota brasiliano, infatti, vince il Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del ... Da oasport.it
Indonesia 2025, Gara: Moreira vince e recupera su Gonzalez - Grazie al successo di Mandalika il brasiliano recupera punti preziosi su Gonzalez, 2° in gara davanti a Guevaza, al primo podio stagionale ... Come scrive formulapassion.it