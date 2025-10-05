Class action dei genitori italiani contro i social | le richieste da verifica dell’età agli avvisi sui rischi

Class action dei genitori italiani contro i social: le richieste, dalla verifica dell’età agli avvisi sui risc - Inizia la class action dei genitori italiani contro i social network: minima, tutela dei minori e rischi legati all’uso delle piattaforme ... virgilio.it scrive

class action genitori italianiClass action di gruppi di genitori e famiglie contro Facebook, Instagram e TikTok: “Divieto totale di accesso per gli under 14” - Il Moige e altre associazioni familiari presentano la prima class action contro Facebook, Instagram e TikTok per proteggere i minori ... Da ilfattoquotidiano.it

