Clamoroso a Shanghai Sinner colpito dai crampi si ritira al terzo set contro Griekspoor

Today.it | 5 ott 2025

Clamoroso a Shanghai. Jannik Sinner oggi, domenica 5 ottobre, si è ritirato nel corso del terzo set del match contro Tallon Griekspoort, terzo turno del Masters 1000.Il numero 2 Atp, che in questo torneo difendeva il titolo, è stato colpito dai crampi nel corso del quarto gioco del parziale. 🔗 Leggi su Today.it

