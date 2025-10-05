Clair obscur expedition 33 | il rpg originale da non perdere nel 2025

Il panorama videoludico del 2025 si distingue per un’offerta ricca di titoli, in particolare nel genere dei Giochi di ruolo (RPG). Tra remake, sequel e progetti originali, emerge una tendenza verso la riproposizione di franchise consolidati e l’introduzione di novità che cercano di innovare il mercato. In questo contesto, uno dei titoli più acclamati è Clair Obscur: Expedition 33, riconosciuto come la miglior produzione RPG dell’anno in base alle valutazioni di Metacritic. La sua ricezione positiva ha suscitato grande interesse anche tra chi non ha ancora avuto modo di provarlo direttamente. 2025 Ricco di sequel e remaster nel mondo degli RPG. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

