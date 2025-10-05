Clair obscur expedition 33 | il rpg originale da non perdere nel 2025
Il panorama videoludico del 2025 si distingue per un’offerta ricca di titoli, in particolare nel genere dei Giochi di ruolo (RPG). Tra remake, sequel e progetti originali, emerge una tendenza verso la riproposizione di franchise consolidati e l’introduzione di novità che cercano di innovare il mercato. In questo contesto, uno dei titoli più acclamati è Clair Obscur: Expedition 33, riconosciuto come la miglior produzione RPG dell’anno in base alle valutazioni di Metacritic. La sua ricezione positiva ha suscitato grande interesse anche tra chi non ha ancora avuto modo di provarlo direttamente. 2025 Ricco di sequel e remaster nel mondo degli RPG. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: clair - obscur
Clair obscur: l’errore che rovina la tua corsa perfetta
Meccaniche del personaggio di clair obscur: perché non sono state valorizzate?
Clair obscur sarebbe un capolavoro con 10 npc giocabili
Clair Obscur: Expedition 33 ha fatto incetta di candidature ai Golden Joystick Awards - X Vai su X
Sono state svelate le candidature dei Golden Joystick Awards di quest'anno, che vedono Clair Obscur: Expedition 33 presente in moltissime categorie. Vai su Facebook
La sceneggiatrice di Clair Obscur: Expedition 33 mette in guardia contro la scorciatoia dei deus ex machina - La sceneggiatrice di Clair Obscur: Expedition 33 ha voluto dare qualche consiglio su come scrivere una storia, parlando di alcuni trucchi da evitare. Segnala msn.com
Clair Obscur: Expedition 33 domina le nomination ai Golden Joystick Awards - Tre giochi sono riusciti a ottenerne quattro ciascuno, ma solo un titolo è riuscito a essere nominato in sei categorie. Si legge su gamereactor.it