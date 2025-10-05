Civ 2025 | al Mugello Pirro torna al successo Delbianco chiude la stagione da campione

Gazzetta.it | 5 ott 2025

Nel primo fine settimana di ottobre il Campionato Italiano Velocità ha fatto tappa al Mugello per l'ultimo appuntamento stagionale. Ecco i risultati e i nuovi campioni italiani delle rispettive categorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Civ in pista al Mugello per l'ultimo atto della stagione: Delbianco è già campione, Pirro al rientro

