Civ 2025 | al Mugello Pirro torna al successo Delbianco chiude la stagione da campione
Nel primo fine settimana di ottobre il Campionato Italiano Velocità ha fatto tappa al Mugello per l'ultimo appuntamento stagionale. Ecco i risultati e i nuovi campioni italiani delle rispettive categorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mugello - pirro
Civ in pista al Mugello per l'ultimo atto della stagione: Delbianco è già campione, Pirro al rientro
Il pilota Yamaha si prende la rivincita su un sabato sfortunato conquistando la manche da 10 giri davanti a Pirro e Spinelli, mentre Davide conquista il titolo con una gara d’anticipo… https://gpone.com/it/2025/10/05/sbk/civ-mugello-delbianco-vince-la-superpol - X Vai su X
Motosprint. . A conquistare l'ultima Motosprint Pole Position stagionale del CIV Superbike al Mugello è stato Michele Pirro: ecco cosa ci ha detto "a caldo" dopo la Q2 - facebook.com Vai su Facebook
SBK, CIV, Pirro fa doppietta al Mugello: vince Gara 2 davanti a Spinelli e Cavalieri - SBK: Il portacolori del team Barni 51 Racng Lab si aggiudica l’ultima gara della stagione, mentre Delbianco amministra e regala a Yamaha il titolo costruttori. Come scrive gpone.com
Moto: Civ Superbike, Delbianco e Pirro vincono una gara a testa - Nella gara di Superbike del Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ), è arrivata questa mattina ... Da ansa.it