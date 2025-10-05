Città nel futuro convegno a Montecitorio

ROMA – Martedì 7 ottobre, alle ore 10, presso la Sala della Regina (e Sala della Lupa) di Montecitorio si svolge il convegnoCittà nel futuro”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Ingresso su invito fino a esaurimento posti. Modera Massimo Martinelli, Direttore Il Messaggero. Saranno presenti i partner dell’iniziativa. Saluti istituzionali di Lorenzo Fontana, Presidente Camera dei Deputati. Interventi di Pino Bicchielli, Presidente Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico italiano Camera dei deputati, Elena Bonetti (foto), Presidente Commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto Camera dei deputati, Chiara Braga, Presidente Gruppo Partito Democratico Camera dei deputati, Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione e ricostruzione sisma 2016, Luigi Ferrara, Capo dipartimento Casa Italia, Maurizio Gasparri, Presidente Gruppo FI Senato della Repubblica, Alberto Gusmeroli, Presidente Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo Camera dei Deputati, Maurizio Lupi, Presidente Noi Moderati Camera dei Deputati, Manuela Manenti, Commissario straordinario del Governo per gli alloggi universitari, Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera dei Deputati, Marco Osnato, Presidente Commissione finanze Camera dei Deputati, Raffaella Paita, Presidente Gruppo IV Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

