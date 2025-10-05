Cinquantenne stuprata a Modena | arrestato insospettabile ventenne marocchino La nota del Pd | è colpa del patriarcato

Un “insospettabile” 20enne di origine marocchina, come hanno titolato il Corriere della sera nell’edizione locale e il Resto del Carlino, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di avere violentato e rapinato una cinquantenne su una pista ciclabile a Modena, la mattina del 19 agosto. La Polizia di Stato di Modena ha eseguito l’ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere, richiesta dalla procura ed emessa dal tribunale, nei confronti del giovane, cittadino italiano di 20 anni, di origine marocchina, accusato di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate, per fatti commessi il 19 agosto scorso nei confronti di una donna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cinquantenne stuprata a Modena: arrestato “insospettabile” ventenne marocchino. La nota del Pd: è colpa del patriarcato

