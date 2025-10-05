Cinema | Chinawood porta film cinesi contemporanei al pubblico italiano
Una nuova ondata di narrazione cinese e’ arrivata a Roma questo fine settimana con l’apertura di “Chinawood”, una vetrina di film cinesi contemporanei, rivolta al pubblico italiano presso la Sala Scena nel quartiere Trastevere della citta’. L’evento di due giorni, tenutosi il 4 e 5 ottobre, ha presentato cinque film cinesi in anteprima italiana. Organizzato dall’Istituto Treccani italiano in collaborazione con l’Istituto culturale italiano di Shanghai, la Fondazione Roma Lazio Film Commission e la Shanghai Film Distribution and Exhibition Association (SFDEA), il programma mirava ad approfondire la comprensione reciproca attraverso il cinema, un linguaggio universale che trascende i confini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
