Persone visitano il Tempio del Cielo a Pechino, capitale della Cina, il 4 ottobre 2025. Le destinazioni turistiche in tutta la Cina hanno registrato un aumento dei visitatori con l’inizio, mercoledi’, della vacanza di otto giorni per la Giornata nazionale e il Festival di meta’ autunno. Una foto aerea scattata da un drone il 4 ottobre 2025 mostra turisti che praticano la via ferrata, una forma di arrampicata assistita lungo cavi d’acciaio e appigli fissati nelle pareti rocciose, in una localita’ panoramica a Yueqing, nella provincia cinese orientale di Zhejiang. Le destinazioni turistiche in tutta la Cina hanno registrato un aumento dei visitatori con l’inizio, mercoledi’, della vacanza di otto giorni per la Giornata nazionale e il Festival di meta’ autunno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: turismo della vacanza della Giornata nazionale