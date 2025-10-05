Cina | turismo della vacanza della Giornata nazionale
Persone visitano il Tempio del Cielo a Pechino, capitale della Cina, il 4 ottobre 2025. Le destinazioni turistiche in tutta la Cina hanno registrato un aumento dei visitatori con l'inizio, mercoledi', della vacanza di otto giorni per la Giornata nazionale e il Festival di meta' autunno. Una foto aerea scattata da un drone il 4 ottobre 2025 mostra turisti che praticano la via ferrata, una forma di arrampicata assistita lungo cavi d'acciaio e appigli fissati nelle pareti rocciose, in una localita' panoramica a Yueqing, nella provincia cinese orientale di Zhejiang. Le destinazioni turistiche in tutta la Cina hanno registrato un aumento dei visitatori con l'inizio, mercoledi', della vacanza di otto giorni per la Giornata nazionale e il Festival di meta' autunno.
In questa notizia si parla di: cina - turismo
Cina: vacanza della Giornata nazionale innesca accelerazione del turismo culturale - La vacanza della Giornata nazionale e della Festa di meta' autunno in Cina ha attirato milioni di visitatori verso le mete culturali di tutto il Paese.
Cina: turismo della vacanza della Giornata nazionale a Chongqing - Questa foto scattata il 2 ottobre 2025 mostra uno spettacolo di luci con droni nella municipalita' di Chongqing, nel sud-