Cina | tifone Matmo si abbatte sulle regioni costiere con venti e piogge violenti

Il tifone Matmo si abbatte sulle regioni costiere della Cina, scatenando venti violenti e forti piogge. Le riprese video mostrano raffiche impetuose e piogge torrenziali che colpiscono la Cina meridionale mentre la tempesta si avvicina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658323865832382025-10-05cina-tifone-matmo-si-abbatte-sulle-regioni-costiere-con-venti-e-piogge-violenti Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina tifone matmo si abbatte sulle regioni costiere con venti e piogge violenti

