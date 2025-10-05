Cina | tifone Matmo si abbatte sulle regioni costiere con venti e piogge violenti

Il tifone Matmo si abbatte sulle regioni costiere della Cina, scatenando venti violenti e forti piogge. Le riprese video mostrano raffiche impetuose e piogge torrenziali che colpiscono la Cina meridionale mentre la tempesta si avvicina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658323865832382025-10-05cina-tifone-matmo-si-abbatte-sulle-regioni-costiere-con-venti-e-piogge-violenti Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: tifone Matmo si abbatte sulle regioni costiere con venti e piogge violenti

In questa notizia si parla di: cina - tifone

