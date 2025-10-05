Cina | straordinario spettacolo pirotecnico nello Yunnan
Uno spettacolo immersivo di musica e fuochi d’artificio e’ stato allestito nella citta’ di Jinghong della prefettura di Xishuangbanna, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata nazionale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658339365833932025-10-05cina-straordinario-spettacolo-pirotecnico-nello-yunnan Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - straordinario
Polmone di maiale trapiantato su un essere umano in Cina: “Risultato straordinario, il paziente è sopravvissuto 9 giorni”
Serie "Cina da vedere": I monti Wudang (Wudang shan). Il Complesso di edifici antichi nelle montagne Wudang (UNESCO) è uno straordinario insieme di templi e palazzi taoisti immersi in un paesaggio montuoso sacro, in armonia con la natura. Costruito tra il - facebook.com Vai su Facebook
Spettacolo pirotecnico con droni finisce nel caos: piovono sui partecipanti in fuga - A Liuyang, Cina, uno spettacolo con droni e fuochi d’artificio degenera: i partecipanti fuggono, fortunatamente senza feriti gravi. Si legge su la7.it
Il contestato spettacolo pirotecnico sull’altopiano del Tibet - Sabato tra le montagne dell’area di Shigatse, sull’altopiano del Tibet, c’è stato uno spettacolo pirotecnico con l’esplosione di una serie di fuochi d’artificio colorati che ricordavano il serpeggiame ... Segnala ilpost.it