Cina | stilista di costumi tibetani a Lhasa nello Xizang
Padruk Tendar (primo da destra) posa per una foto di gruppo con modelle che indossano costumi tibetani da lui disegnati a Lhasa, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 9 settembre 2025. Padruk Tendar e’ stato profondamente influenzato dalle arti tradizionali tibetane sin dall’infanzia, tra cui l’opera e i dipinti Thangka. Traendo ispirazione cromatica dai murali e dai Thangka, utilizza tessuti moderni per rivitalizzare l’estetica tibetana, conferendo agli abiti sia fascino classico sia stile contemporaneo. Le sue creazioni non sono apparse solo nelle celebrazioni festive nello Xizang, ma sono state anche presentate su palcoscenici culturali internazionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
