Cina | premiazione della finale del doppio femminile al torneo di tennis China Open 2025

Sara ErraniJasmine Paolini (a sinistra) reagiscono durante la cerimonia di premiazione della finale del doppio femminile tra Kato Miyu (Giappone)Fanny Stollar (Ungheria) e Sara ErraniJasmine Paolini dell’Italia al torneo di tennis China Open 2025 a Pechino, Cina, il 5 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Cina: China Open, cerimonia premiazione di finale del singolare maschile
Jannik Sinner bacia il trofeo durante la cerimonia di premiazione della finale del singolare maschile tra l'atleta italiano e l'atleta statunitense Learner Tien al torneo di tennis China Open 2025 a Pechino, in Cina, ieri primo ottobre 2025. - facebook.com Vai su Facebook
