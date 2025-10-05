Cina | premiazione della finale del doppio femminile al torneo di tennis China Open 2025

Sara ErraniJasmine Paolini (a sinistra) reagiscono durante la cerimonia di premiazione della finale del doppio femminile tra Kato Miyu (Giappone)Fanny Stollar (Ungheria) e Sara ErraniJasmine Paolini dell’Italia al torneo di tennis China Open 2025 a Pechino, Cina, il 5 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

