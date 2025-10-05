Cina | osservatore ONU Iniziativa per la governance globale guida il mondo verso un futuro piu’ equo

L'Iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina arriva al momento giusto e guidera' il mondo verso un futuro piu' equo e piu' brillante, ha dichiarato un osservatore delle Nazioni Unite.

