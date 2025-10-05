Cina | ministro degli Esteri visitera’ l’Italia viaggera’ in Svizzera per tenere incontri
Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi visitera’ l’Italia e terra’ la 12esima riunione congiunta del Comitato governativo Cina-Italia, e poi viaggera’ in Svizzera e terra’ il quarto turno del Dialogo strategico dei ministri degli Esteri Cina-Svizzera dal 7 al 12 ottobre, ha annunciato oggi un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Wang, che e’ anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, effettuera’ il viaggio su invito del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale d’Italia Antonio Tajani, e del consigliere federale e ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis, ha dichiarato il portavoce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Lavrov in Cina incontra anche il ministro iraniano Araghchi
Ministro Commercio: qualsiasi tentativo di “disaccoppiamento” forzato tra Cina e USA e’ destinato a fallire
Cina-UE: ministro del Commercio Wang tiene colloquio in videoconferenza con commissario Commercio Sefcovic
Ex ministro cinese dell'Agricoltura #TangRenjian condannato a morte con pena sospesa (ergastolo) per #corruzione. Tangenti per 268 mln yuan (37 mln$) dal 2007-2024. Ha confessato i reati
Ministro degli Esteri cinese illustra posizione di Pechino sull’attuale conflitto palestinese-israeliano - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi venerdi' ha illustrato le posizioni della Cina sull'attuale conflitto palestinese- Come scrive romadailynews.it
Cina-Corea del Nord, incontro tra i ministri degli esteri a Pechino - Nella giornata di domenica 28 settembre a Pechino, i ministri degli Esteri di Corea del Nord e Cina si sono incontrati per discutere ... Segnala stream24.ilsole24ore.com