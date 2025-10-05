Cina | ministro degli Esteri visitera’ l’Italia viaggera’ in Svizzera per tenere incontri

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi visitera’ l’Italia e terra’ la 12esima riunione congiunta del Comitato governativo Cina-Italia, e poi viaggera’ in Svizzera e terra’ il quarto turno del Dialogo strategico dei ministri degli Esteri Cina-Svizzera dal 7 al 12 ottobre, ha annunciato oggi un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Wang, che e’ anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, effettuera’ il viaggio su invito del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale d’Italia Antonio Tajani, e del consigliere federale e ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis, ha dichiarato il portavoce. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

