Cina | integrazione di sport e turismo rafforza la vitalita’ di Hainan
Atmosfera festiva a Hainan! Pedalare lungo le autostrade costiere, fare surf nella baia di Riyue, andare in barca a vela a Haikou. Sport e turismo hanno riempito di energia l’isola tropicale della Cina durante la vacanza della Giornata nazionale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658322865832282025-10-05cina-integrazione-di-sport-e-turismo-rafforza-la-vitalita-di-hainan Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Un programma di cooperazione chirurgica sino-russa, che prevede l'integrazione della tecnica Ilizarov con la medicina tradizionale cinese (MTC), ha ottenuto risultati fruttuosi, portando benefici a oltre 20.000 pazienti dal 2018. - X Vai su X
Radio Cina Internazionale. Khorgos, nuova altura di apertura all'estero dello Xinjiang Il valico di frontiera di Khorgos è un microcosmo degli sforzi dello Xinjiang per accelerare la creazione di un nuovo polo di apertura all'estero. Con l'integrazione sempre più
Ferrovie, per il turismo invernale la Cina punta su alta velocità - In Cina è entrato in funzione un nuovo collegamento ferroviario ad alta velocità, che ha ridotto notevolmente i tempi di percorrenza d ...