Cina | integrazione di sport e turismo rafforza la vitalita’ di Hainan

Romadailynews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atmosfera festiva a Hainan! Pedalare lungo le autostrade costiere, fare surf nella baia di Riyue, andare in barca a vela a Haikou. Sport e turismo hanno riempito di energia l’isola tropicale della Cina durante la vacanza della Giornata nazionale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658322865832282025-10-05cina-integrazione-di-sport-e-turismo-rafforza-la-vitalita-di-hainan Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

