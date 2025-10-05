Cina | festa di compleanno per tre panda giganti in uno zoo di Shanghai

Lo Shanghai Wild Animal Park ha organizzato ieri una divertente festa di compleanno per i panda giganti Xue Bao e Qian Jin, di 8 anni, e Kang Kang, di 6 anni. La celebrazione comprendeva torte e decorazioni a tema. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658322565832252025-10-05cina-festa-di-compleanno-per-tre-panda-giganti-in-uno-zoo-di-shanghai Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

