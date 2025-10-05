Cina | eventi sportivi alimentano nuovo motore per l’economia festiva

Durante la vacanza di otto giorni per la Giornata nazionale e la Festa di meta’ autunno in Cina, iniziata l’1 ottobre, gli eventi sportivi hanno animato il periodo di festa e sono emersi come nuovo motore dei consumi festivi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658333065833302025-10-05cina-eventi-sportivi-alimentano-nuovo-motore-per-l-economia-festiva Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

