Cina | eventi sportivi alimentano nuovo motore per l’economia festiva

Romadailynews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la vacanza di otto giorni per la Giornata nazionale e la Festa di meta’ autunno in Cina, iniziata l’1 ottobre, gli eventi sportivi hanno animato il periodo di festa e sono emersi come nuovo motore dei consumi festivi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658333065833302025-10-05cina-eventi-sportivi-alimentano-nuovo-motore-per-l-economia-festiva Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina eventi sportivi alimentano nuovo motore per l8217economia festiva

© Romadailynews.it - Cina: eventi sportivi alimentano nuovo motore per l’economia festiva

In questa notizia si parla di: cina - sportivi

Cina: ritmi sportivi dei 24 termini solari, la Fine del Caldo

Cina: Zhejiang, aumentano ordini di articoli sportivi a Yiwu

"Cina ruba dati del cervello di Sinner, Leclerc, Swiatek, calciatori e altri sportivi con una bandana elettronica, da usare per l'addestramento di soldati o robot dell'esercito"

Cerca Video su questo argomento: Cina Eventi Sportivi Alimentano