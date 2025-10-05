Cina | botteghino della Giornata nazionale supera la soglia di 1,1 miliardi di yuan
Alle 18:08 di ieri, il totale degli incassi al botteghino della vacanza della Giornata nazionale cinese ha superato 1,1 miliardi di yuan (circa 155 milioni di dollari), secondo i dati delle piattaforma online. La vacanza di otto giorni, iniziata l’1 ottobre, e’ di solito una stagione vivace per gli spettatori e un’arena altamente competitiva per il settore cinematografico in Cina. Attualmente in testa al botteghino della Giornata nazionale di quest’anno si trova l’epopea bellica nazionale “The Volunteers: Peace at Last”, capitolo conclusivo della trilogia “The Volunteers” del regista Chen Kaige. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
