Cilavegna lo scoppio di una gomma provoca la caduta di un gruppo di cicloamatori | due feriti in ospedale

Cilavegna (Pavia), 5 ottobre 2025 - Due cicloamatori finiti in ospedale. Non per essere stati investiti da un'auto o da un altro mezzo sulla strada, come purtroppo spesso accade con conseguenze anche tragiche, ma per un incidente fra di loro, mentre pedalavano nello stesso gruppo. E' successo nella mattinata di ieri, sabato 4 ottobre, lungo la Sp102, nel territorio comunale di Cilavegna, fuori dal centro abitato, tra i campi e le risaie lomelline quasi al confine con la provincia piemontese di Novara. Il gruppo di cicloamatori stava pedalando in fila quando al primo ciclista è improvvisamente scoppiata una gomma ed è finito a terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cilavegna, lo scoppio di una gomma provoca la caduta di un gruppo di cicloamatori: due feriti in ospedale

In questa notizia si parla di: cilavegna - scoppio

Cilavegna, lo scoppio di una gomma provoca la caduta di un gruppo di cicloamatori: due feriti in ospedale - Incidente sulla Sp102: l’inconveniente è accaduto a un primo ciclista che è caduto ed è stato investito dall'amico che era appena dietro di lui, che ha riportato conseguenze anche più gravi ... Si legge su ilgiorno.it