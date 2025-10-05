ciclista investito in un tratto buio nulla da fare per un richiedente asilo

In sella alla sua bicicletta stava percorrendo la statale 494 nel tratto compreso tra Zeme e Valle quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Vigevano intervenuti sul posto per i rilievi, è stato urtato da una Bmw 216 al volante della quale sedeva un uomo di 68 anni che risiede in Lomellina. L’impatto è risultato fatale per Abdelmonim Afifi, 46 anni, egiziano, ospite di un centro di accoglienza del territorio: l’uomo è deceduto sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di venerdì. Il tratto nel quale è avvenuto, all’altezza della cascina Gargana, è privo di illuminazione e non è escluso che l’automobilista si sia trovato davanti il ciclista all’ultimo momento, non riuscendo ad evitare l’urto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

