Ciclista investito in un tratto buio Nulla da fare per un richiedente asilo
In sella alla sua bicicletta stava percorrendo la statale 494 nel tratto compreso tra Zeme e Valle quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Vigevano intervenuti sul posto per i rilievi, è stato urtato da una Bmw 216 al volante della quale sedeva un uomo di 68 anni che risiede in Lomellina. L’impatto è risultato fatale per Abdelmonim Afifi, 46 anni, egiziano, ospite di un centro di accoglienza del territorio: l’uomo è deceduto sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di venerdì. Il tratto nel quale è avvenuto, all’altezza della cascina Gargana, è privo di illuminazione e non è escluso che l’automobilista si sia trovato davanti il ciclista all’ultimo momento, non riuscendo ad evitare l’urto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: ciclista - investito
Ciclista investito e portato in ospedale in codice rosso
Ciclista investito e incastrato sotto un camion in via Mantova: 33enne gravissimo in Rianimazione
Via Mantova: il ciclista 33enne investito da un camion è ancora gravissimo in prognosi riservata
Investito da un'auto, grave ciclista 50enne a Pontedellolio - facebook.com Vai su Facebook
Ciclista morto a Pozzolo Formigaro dopo essere stato investito: si cerca il conducente dell’auto - X Vai su X
Ciclista investito sulla Strada Reale tra Marene e Fossano: grave al Cto - Soccorsi in azione nel tratto della Strada Provinciale 165 che Marene a Fossano, nei pressi di località Tetti Paglieri, per l’investimento di una persona in bicicletta. Riporta targatocn.it
Identificato il ciclista investito, chi guidava positivo al narcotest - Si chiamava Sampson Agoumoh — 30 anni, originario del Ghana — e domenica sera, verso le 22. brescia.corriere.it scrive