Ciclismo trionfo dell’emiliano Paltrinieri al Giro delle Valli Aretine foto
Splendida vittoria per l’emiliano Matteo Paltrinieri del Team General System, che si è imposto sul traguardo di Rigutino nel Giro delle Valli Aretine Juniores, valido come 20° Trofeo Butintoro e 12° Trofeo Cav. Uff. Mario Giaccherini. Paltrinieri è stato protagonista assoluto della corsa, restando in testa per oltre 100 chilometri: prima all’interno della fuga decisiva, poi nel tratto finale in coppia con Samuele Uguccioni ( Fior di Grano Tris Stampi ). I due hanno preso il largo prima dell’ultima asperità, la salita della Foce, collaborando in modo impeccabile fino all’arrivo. Sul lungo rettilineo di Rigutino, Paltrinieri ha trovato lo spunto vincente, battendo Uguccioni in uno sprint serrato. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - trionfo
Ciclismo su pista: altro trionfo ai Mondiali junior, Alessio Magagnotti si impone nell’inseguimento individuale
Ciclismo: Elisa Longo Borghini sogna il trionfo ai Mondiali. Favorita Pauline Ferrand-Prévot
Mondiali Under 23 di ciclismo, Italia in trionfo: vince il giovanissimo campione azzurro
DiariodelWeb.it. . Il trionfo di Tadej Pogacar al Mondiale in Ruanda ha confermato il dominio dello sloveno nel ciclismo su strada, in una delle edizioni più memorabili degli ultimi anni. L’Italia chiude la rassegna iridata africana con tre medaglie complessive e - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di ciclismo, trionfo di Pogacar. Lo sloveno è campione iridato per il secondo anno consecutivo #ANSA - X Vai su X
Ciclismo, Mondiali pista jr: trionfo azzurro ad Apeldoorn - Nell'ultimo giorno di gara arriva ancora un titolo (il sesto per l'Italia e il terzo personale) grazie a Matilde Cenci nel ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it