Ciclismo Pogacar è un cannibale | dopo il Mondiale vince anche gli Europei Un super Scaroni va a un passo dal podio
Ruanda o Francia, Mondiali o Europei, nessuna differenza. Tadej Pogacar – a distanza di sette giorni dal titolo iridato in Africa – vince anche gli Europei in un’altra corsa condotta ancora una volta in solitaria. Lo sloveno fa praticamente gara a sé, scattando a 75 km dal traguardo (senza compagni a dargli una mano) e facendo da quel momento una corsa a parte. Altra impresa, altro titolo per il 27enne, che quest’anno aveva anche vinto i Mondiali appunto e il Tour de France. Secondo Remco Evenepoel, che alla lunga non è riuscito a reggere il ritmo del rivale sloveno. L’altro grande atteso era invece Jonas Vingegaard, che dopo aver vinto la Vuelta, è tornato ma si è staccato subito, nemmeno a metà gara, dal gruppo di testa, deludendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - pogacar
Tadej Pogacar: quanto guadagna davvero il re del ciclismo
Pogacar e la dedica commovente a Privitera: “Negli ultimi km pensavo a lui. Il ciclismo è crudele”
Ciclismo, Arensman show al Tour, Pogacar in giallo
Campione di tutto, ' Tadej Pogacar arriva in solitaria sul traguardo, conquista la prova in linea dei Campionati Europei e firma un altro meraviglioso capolavoro #Ciclismo #Cycling #EuroRoad25 #Pogacar - X Vai su X
Pogacar pronto a dare la caccia al titolo europeo: Evenepoel, la da ta, la condizione... Ecco i pensieri del campione del mondo #ciclismo #CampionatiEuropei #Pogacar https://www.tuttobiciweb.it/article/1759508639 - facebook.com Vai su Facebook
Pogacar, il Re cannibale: nessuno alla sua età come lui - Sei entrato nell’empireo degli intoccabili, quelli che è meglio lasciare da soli in ascensore. Segnala ilmessaggero.it
Tour de France: centesima vittoria per Tadej Pogacar, l’aspirante Cannibale del ciclismo mondiale - Come lascia senza fiato questa centesima vittoria di Tadej Pogacar, il fenomeno sloveno della Uae che, anno dopo anno, tappa dopo tappa, ridisegna la storia di uno sport che sembra aver trovato una ... Secondo ilsole24ore.com