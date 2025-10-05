Ruanda o Francia, Mondiali o Europei, nessuna differenza. Tadej Pogacar – a distanza di sette giorni dal titolo iridato in Africa – vince anche gli Europei in un’altra corsa condotta ancora una volta in solitaria. Lo sloveno fa praticamente gara a sé, scattando a 75 km dal traguardo (senza compagni a dargli una mano) e facendo da quel momento una corsa a parte. Altra impresa, altro titolo per il 27enne, che quest’anno aveva anche vinto i Mondiali appunto e il Tour de France. Secondo Remco Evenepoel, che alla lunga non è riuscito a reggere il ritmo del rivale sloveno. L’altro grande atteso era invece Jonas Vingegaard, che dopo aver vinto la Vuelta, è tornato ma si è staccato subito, nemmeno a metà gara, dal gruppo di testa, deludendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ciclismo, Pogacar è un cannibale: dopo il Mondiale vince anche gli Europei. Un super Scaroni va a un passo dal podio