Santa Croce sull’Arno, 5 ottobre 2025 – Un vero e proprio monologo monocolore quello al quale hanno dato vita i tre atleti della Iperfinish finiti sul podio del 2° Gran Premio Kemas-Trofeo Pubblica Assistenza per allievi a Santa Croce sull’Arno. Lorenzo Luci, il vincitore, Edoardo Agnini e il campione toscano della categoria Emanuele Favilli finiti ai posti d’onore, hanno dato vita alla fuga dopo appena 7 chilometri mentre erano in programma tre giri pianeggianti prima di affrontare tre volte il circuito con la salita di Poggio Adorno. Il terzetto portatosi al comando è apparso letteralmente scatenato raggiungendo un vantaggio massimo di tre minuti che poi ha gestito con tranquillità e sicurezza fino al traguardo raggiunto con 1’55” di margine sul gruppo regolato per il quarto posto da Leonetti su Nieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo, monologo della Iperfinish nel Gp Kemas per allievi