Sono state accolte da applausi e incitamento, le campionesse donne élite che ieri attorno alle 11.15 sono transitate a Cento in occasione del Giro dell'Emilia, la classicissima di fine stagione nata quest'edizione a Mirandola per concludersi, come da tradizione, sulle rampe del Colle della Guardia e l'arrivo all'ombra della Basilica di San Luca dopo una doppia dura scalata. Partite da Mirandola, sono passate da Palata Pepoli, poi Bevilacqua e si sono presentate compatte dal Castello della Giovannina di Centro dove hanno percorso la strada fino a Via Curato e via Bologna accarezzando la rotonda Melvin Jones.

Ciclismo: il Giro dell'Emilia, la classicissima di fine stagione, nata in questa edizione a Mirandola. Passaggio a Cento per Donne Elite