Grande festa a Mirandola per la partenza del Giro dell’Emilia nella doppia versione femminile e maschile con tanti applausi in particolare per Giovanni Aleotti che ha concluso sul S.Luca al 34° posto a 3’41’’, dal vincitore il messicano Del Toro (quarto degli italiani ndr),dopo aver affiancato il leader della Red Bull, Roglic grande favorito che ha chiuso con una quinta piazza. È terminato 60° alla sua prima partecipazione alla classica bolognese il 21enne Luca Paletti. Nella gara Women che ha anticipato la classica che ha visto la sua prima edizione nel 1909 è stata dominata dalla Le Court ed giunta 20^e 2^ delle italiane la bastigliese Linda Laporta che ha dimostrato di essere un’ottima scalatrice confermando l’ottima condizione dopo la bella vittoria nella cronoscalata di Palù di Giovo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Giro dell’Emilia, festa a Mirandola. Applausi per Aleotti, vince Del Toro