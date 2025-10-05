Ciclismo | all' emiliano Paltrinieri il Giro delle Valli Aretine

Rigutino di Arezzo, 5 ottobre 2025 – Dopo essere rimasto per 100 chilometri in testa alla corsa, prima in compagnia di altri corridori in quella che è risultata la fuga decisiva della corsa, poi nel finale assieme a Uguccioni, Matteo Paltrinieri del Team General System ha vinto sul traguardo di Rigutino di Arezzo il Giro della Valli Aretine juniores valevole per il ventesimo Trofeo Butintoro e per il 12° Trofeo Cav. Uff. Mario Giaccherini. L’avversario per lui più insidioso è stato Uguccioni superato in volata dopo che la coppia ha preso decisamente l’iniziativa prima di affrontare la salita della Foce, ultima difficoltà della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

