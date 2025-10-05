Ciclismo | all' emiliano Paltrinieri il Giro delle Valli Aretine
Rigutino di Arezzo, 5 ottobre 2025 – Dopo essere rimasto per 100 chilometri in testa alla corsa, prima in compagnia di altri corridori in quella che è risultata la fuga decisiva della corsa, poi nel finale assieme a Uguccioni, Matteo Paltrinieri del Team General System ha vinto sul traguardo di Rigutino di Arezzo il Giro della Valli Aretine juniores valevole per il ventesimo Trofeo Butintoro e per il 12° Trofeo Cav. Uff. Mario Giaccherini. L’avversario per lui più insidioso è stato Uguccioni superato in volata dopo che la coppia ha preso decisamente l’iniziativa prima di affrontare la salita della Foce, ultima difficoltà della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - emiliano
Bft Burzoni Vo2 Team Pink, le ultime news dal team emiliano: https://pedalerosa.it/2025/09/bft-burzoni-vo2-team-pink-le-ultime-news-dal-team/… (#Ciclismo; #Cycling; #Pista; #MTB) - X Vai su X
Da IBF2025 - Misano World Circuit - il saluto del vice presidente Emiliano Borgna. L’Ora del Ciclismo #acsiciclismo #acsi #italianbikefestival #misanoworldcircuit - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo: all'emiliano Paltrinieri il Giro delle Valli Aretine - Rigutino di Arezzo, 5 ottobre 2025 – Dopo essere rimasto per 100 chilometri in testa alla corsa, prima in compagnia di altri corridori in quella che è risultata la fuga decisiva della corsa, poi nel f ... Da msn.com
Ciclismo, 140 corridori al via del Giro della Valle d'Aosta - Tra poco meno di tre settimane, i migliori ciclisti Under 23 si daranno battaglia nel Giro ciclistico internazionale della Valle d'Aosta, che quest'anno festeggia la 61/a edizione, che ne fa la più ... Scrive ansa.it