ciaffardoni leale e fedele custode del mare

Una lettera di compiacimento firmata dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone. Una missiva carica di emozioni, firmata pochi giorni prima di lasciare l’incarico di Comandante Generale, con la quale l’Ammiraglio ha voluto ripercorrere la lunga e brillante carriera del sommozzatore Basilio Ciaffardoni, professionista iscritto al n. 40 del Registro dei Palombari della Capitaneria di Porto di Ancona, che per oltre quarant’anni ha operato al fianco della Guardia Costiera distinguendosi per dedizione, professionalità e umanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

