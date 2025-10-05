Ci lascia Alfredo Bassani maestro di arti marziali che da Pescara le ha portate nel mondo
Lutto nello sport pescarese e non solo. A pochi mesi dalla scomparsa del fratello Giuseppe, campione di ginnastica, la città dice addio ad Alfredo Bassani, punto di riferimento internazionale delle arti marziali.Fondatore nel 1970 della prima scuola di Ju Jutsu di Pescara che fu anche la prima in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
