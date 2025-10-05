Christian Scaroni il cuore oltre l’ostacolo agli Europei | corsa baldanzosa con i big meritava la medaglia

Christian Scaroni ha corso in maniera impavida la prova in linea degli Europei 2025 di ciclismo, spingendo il cuore oltre l’ostacolo e confezionando la miglior prestazione in carriera in campo internazionale. Investito dei gradi di capitano, il bresciano non si è tirato indietro e ha preso di petto l’onorevole responsabilità, pedalando in maniera pimpante su un percorso decisamente impegnativo, condito dalla tripla salita di Saint Romain de Lerps (sette chilometri al 7,2% di pendenza media) e dallo strappo di Val d’Enfer (1600 metri al 9,7%, proposto per tre volte negli ultimi quaranta chilometri). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Christian Scaroni, il cuore oltre l’ostacolo agli Europei: corsa baldanzosa con i big, meritava la medaglia

