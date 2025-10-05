Christian Scaroni | Davanti c’erano i due migliori al mondo Sorpreso del risultato pensavo da mesi agli Europei

Christian Scaroni ha raccolto un bel quarto posto nella prova in linea degli Europei 2025 di ciclismo, al termine di una corsa interpretata in maniera brillante. Ha saputo rientrare sul belga Remco Evenepoel e sul francese Paul Seixas insieme allo spagnolo Juan Ayuso, è rimasto in questo quartetto all’inseguimento di Tadej Pogacar, ha pedalato in maniera pimpante, ha staccato l’iberico ed è rimasto con il transalpino per giocarsi la medaglia di bronzo, alzando bandiera bianca a cinque chilometri dal traguardo. Christian Scaroni ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Spazio Ciclismo: “ Nella terza salita lunga Pogacar ha attaccato, io ho provato a seguire gli altri, come Remco e Ayuso. 🔗 Leggi su Oasport.it

