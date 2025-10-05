Christian Scaroni | A Pogacar non ho mai pensato Ero nella forma della vita ci pensavo da 3 mesi
Christian Scaroni ha raccolto un bel quarto posto nella prova in linea degli Europei 2025 di ciclismo, al termine di una corsa interpretata in maniera brillante. Ha saputo rientrare sul belga Remco Evenepoel e sul francese Paul Seixas insieme allo spagnolo Juan Ayuso, è rimasto in questo quartetto all’inseguimento di Tadej Pogacar, ha pedalato in maniera pimpante, ha staccato l’iberico ed è rimasto con il transalpino per giocarsi la medaglia di bronzo, alzando bandiera bianca a cinque chilometri dal traguardo. Christian Scaroni ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Spazio Ciclismo: “ Nella terza salita lunga Pogacar ha attaccato, io ho provato a seguire gli altri, come Remco e Ayuso. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: christian - scaroni
Fuga vincente: il Giro di Romagna è di Christian Scaroni
Christian Scaroni, il cuore oltre l’ostacolo agli Europei: corsa baldanzosa con i big, meritava la medaglia
Christian Scaroni: “Davanti c’erano i due migliori al mondo. Sorpreso del risultato, pensavo da mesi agli Europei”
Europei Drôme-Ardèche 2025, Christian Scaroni: “Non ho mai pensato a riprendere Pogacar, ho fatto del mio meglio per salire sul podio” - X Vai su X
A strong performance of XDS Astana Team in Italy: Christian Scaroni takes the win and Simone Velasco sprints to third at Giro della Romagna! @christian_scaro | @simosnack #GirodellaRomagna #XDSAstanaTeam @sprintcycling - facebook.com Vai su Facebook
Christian Scaroni: “Davanti c’erano i due migliori al mondo. Sorpreso del risultato, pensavo da mesi agli Europei” - Christian Scaroni ha raccolto un bel quarto posto nella prova in linea degli Europei 2025 di ciclismo, al termine di una corsa interpretata in maniera ... Lo riporta oasport.it
Christian Scaroni, il cuore oltre l’ostacolo agli Europei: corsa baldanzosa con i big, meritava la medaglia - Christian Scaroni ha corso in maniera impavida la prova in linea degli Europei 2025 di ciclismo, spingendo il cuore oltre l'ostacolo e confezionando la ... Come scrive oasport.it