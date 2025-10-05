Choc al Penitenziario Minorile Beccaria | calci e pugni anche al detenuto che aveva tentato il suicidio tra gli indagati un agente del salernitano
Avrebbero maltrattato e seviziato i detenuti, insultandoli, minacciandoli, colpendoli ripetutamente con calci e pugni. Prelevandoli in diversi casi con la forza, li avrebbero condotti via dalle loro celle per collocarli in una stanza priva di telecamere, dove li avrebbero pestati in gruppo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Milano, detenuto 17enne evaso dal carcere minorile Beccaria - Allarme nel pomeriggio di ieri al carcere minorile Beccaria di Milano: un detenuto di 17 anni è infatti riuscito ad evadere, facendo perdere le proprie tracce. Scrive ilgiornale.it
Un 17enne evade dal carcere minorile Beccaria di Milano - La notizia arriva dal sindacato della polizia penitenziaria: dal carcere minorile Beccaria di Milano è evaso ieri un ragazzo di 17 anni. Segnala rainews.it