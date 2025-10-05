Chivu Inter scettici sempre più lontani | sta conquistando tutti in questo modo

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della sesta giornata di Serie A a San Siro contro la Cremonese. Tutti i dettagli. L’ Inter chiude nel migliore dei modi la seconda parte di calendario prima della sosta per le nazionali, travolgendo la Cremonese 4-1 a San Siro e confermando una crescita costante sotto la guida di Cristian Chivu. Come evidenziato da Calciomercato.com, la squadra nerazzurra ha ritrovato equilibrio, fiducia e un’identità precisa, smentendo chi, dopo le difficoltà contro Udinese e Juventus, aveva messo in discussione la panchina del tecnico romeno. Secondo il portale, la chiave del successo interista è proprio l’equilibrio, concetto che Chivu ha posto al centro del suo lavoro fin dal suo arrivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, scettici sempre più lontani: sta conquistando tutti in questo modo

Non è ancora sua, ma Chivu sta cambiando l'Inter e ha già allontanato gli scettici - Criticato o quantomeno messo in discussione, Cristian Chivu sta lentamente e con equilibrio rendendo sua questa Inter. msn.com scrive

Marotta: "Scettici su Chivu? All'Inter siamo abituati. Non so se è il miglior calcio d'Italia, ma è bello" - "Ogni allenatore ha una propria identità, Chivu è un ottimo tecnico che ha avuto una fase di sperimentazione all'inizio, l'equilibrio è una componente fondamentale e ci stiamo arrivando. Scrive msn.com