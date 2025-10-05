Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della seconda giornata di Champions League a San Siro contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. L’ Inter ha confermato di aver ritrovato sé stessa con la vittoria per 4-1 contro la Cremonese, un successo che certifica la continuità e la ripresa della squadra di Cristian Chivu dopo un avvio di stagione altalenante. I nerazzurri hanno imposto il proprio dominio tecnico e mentale per tutti i novanta minuti, mostrando quella solidità e quella serenità che sembravano smarrite dopo la sconfitta contro la Juventus. Come sottolineato da Matteo Barzaghi ai microfoni di Sky Sport, le prestazioni dell’Inter non erano mai mancate, ma a difettare erano stati i dettagli: la concretezza sotto porta, la malizia nei momenti chiave e la determinazione nel chiudere le partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, quante differenze rispetto all’era Inzaghi: ecco dove sta crescendo di più la squadra