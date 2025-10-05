Chivu Inter quante differenze rispetto all’era Inzaghi | ecco dove sta crescendo di più la squadra
Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della seconda giornata di Champions League a San Siro contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. L’ Inter ha confermato di aver ritrovato sé stessa con la vittoria per 4-1 contro la Cremonese, un successo che certifica la continuità e la ripresa della squadra di Cristian Chivu dopo un avvio di stagione altalenante. I nerazzurri hanno imposto il proprio dominio tecnico e mentale per tutti i novanta minuti, mostrando quella solidità e quella serenità che sembravano smarrite dopo la sconfitta contro la Juventus. Come sottolineato da Matteo Barzaghi ai microfoni di Sky Sport, le prestazioni dell’Inter non erano mai mancate, ma a difettare erano stati i dettagli: la concretezza sotto porta, la malizia nei momenti chiave e la determinazione nel chiudere le partite. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»
Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi
Inter, Dimarco: "Ho sofferto un po', ma Chivu mi sta aiutando" #SkySport #Dimarco #Inter #SerieA - X Vai su X
Bonny superstar, poker dell'Inter alla Cremonese: Chivu vola in testa - facebook.com Vai su Facebook
Calamai: “Non ancora convinto della scelta Chivu. C’è qualcosa di nuovo che mi piace tanto” - Nel suo editoriale per Tmw il giornalista ha commentato la vittoria con la Cremonese e il lavoro svolto fin qui da Chivu ... Riporta msn.com
Moviola Inter-Cremonese: “Gol Dimarco regolare perché…” - Per quanto riguarda il match di ieri, andiamo a vedere la moviola di Inter- Scrive passioneinter.com