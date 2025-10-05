Chivu Inter il tecnico sorride dopo il 4-1 alla Cremonese L’analisi di Tuttosport | Ora mi godo la sosta

Inter News 24 Chivu Inter, Tuttosport analizza la situazione in casa dei nerazzurri dopo il 4-1 alla Cremonese con Bonny protagonista della sesta giornata. Il successo per 4-1 contro la Cremonese regala all’ Inter una notte in vetta alla classifica e tanta fiducia prima della sosta per le nazionali. Come sottolinea Tuttosport, la squadra di Cristian Chivu ha ritrovato ritmo e solidità dopo un avvio complicato di stagione. «Una notte in testa alla classifica, seppur in ricca compagnia», scrive il quotidiano, evidenziando la reazione dei nerazzurri dopo il ko interno con l’ Udinese. Il tecnico romeno, al termine della gara, si è lasciato andare a un sorriso: «Questa sosta me la godo, non la maledico». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico sorride dopo il 4-1 alla Cremonese. L’analisi di Tuttosport: «Ora mi godo la sosta»

Chivu è già nella storia dell’Inter: la statistica che consacra il tecnico nerazzurro - L'Inter di Cristian Chivu continua a crescere partita dopo partita: il tecnico nerazzurro è già nella storia del club. Come scrive spaziointer.it

Inter Cremonese, Chivu e i tifosi possono sorridere: arriva la risposta più attesa - Ottima prova dell'Inter a San Siro e ci sono tanti motivi per sorridere per l'allenatore. Scrive spaziointer.it